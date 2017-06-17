Пензенский уролог рассказал о рабочих буднях (видео)

В воскресенье, 18 июня, в России отпразднуют День медицинского работника. В Пензенской области в сфере здравоохранения заняты около 17 тысяч человек. Съемочная группа телеканала «Экспресс» посетила пензенскую клиническую больницу № 5, где оказывают не только плановую, но и экстренную помощь.

Клиническая больница № 5 состоит из двух корпусов. По адресу Краснова, 60 работают отделения хирургии, урологии и гинекологии, а также дневной стационар по трем профилям. Трижды в неделю здесь оказывают экстренную помощь. За сутки принимают около 120 человек, из них госпитализируется половина.

Николай Дурдиневский — заведующий отделением урологии. Когда настало время выбирать профессию, ни капли не сомневался, он — уже седьмой медик в семье. Любимому делу доктор посвятил почти 20 лет жизни. Рассказывает, что ни один день в больнице не похож на другой.

«Так как мы работаем в экстренном отделении, сказать, что у нас дни типичные — невозможно. Похожего дня не может быть, потому что поступают тяжелые больные, в чем-то непонятные», — отметил Николай Дурдиневский.

Врач-уролог признается, что в нынешних условиях приходится постоянно совершенствовать свои навыки и повышать квалификацию. Больше половины местных докторов — специалисты высшей категории, около 20% персонала — врачи первой категории. Средний возраст коллектива больницы № 5 — около 55 лет среди мужчин и от 34 до 52 среди женщин.

«Помощь оказывается как экстренным больным, так и плановым. Проводится большое количество оперативных вмешательств, в день проходит от 13 до 20 операций, порой до 25 за сутки. Жители довольны нашей помощью», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи клинической больницы № 5 Дмитрий Крючков.

Доходы у медиков невысокие, а нагрузки большие, при этом на них лежит огромная ответственность за здоровье и жизни других людей. По данным Росстата, в стране — более одного миллиона медицинских работников. На благо жителей Пензенской области трудятся около 17 тысяч человек, сообщает телеканал «Экспресс».