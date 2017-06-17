В Пензе стала известна программа лермонтовского праздника в «Тарханах»

В Пензенской области 1 июля в музее-заповеднике «Тарханы» состоится традиционный лермонтовский праздник поэзии (0+).

Гостей праздника ожидают мастер-классы, у ворот музея духовой оркестр будет играть вальсовые мелодии. На газоне перед Дальним садом развернется настоящая баталия: две пары мастеров продемонстрируют зрителям боевые навыки владения клинком и дадут мастер-класс для начинающих.

Мастер-класс «Лепим из глины» у дома ключника проведут сотрудники музея. Напротив сувенирной лавки будут учить азам верховой езды. На веранде барского дома пройдет интерактивная игра по подбору эпитетов в стихи Михаила Лермонтова, сообщается на сайте «Тархан».

В этом году на праздник ожидаются Иосиф Кобзон, певец, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, Андрей Дементьев, поэт, лауреат Государственной премии СССР, Анатолий Белый, актер театра и кино, заслуженный артист РФ; Марина Девятова, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов.

В этом году поддержку празднику оказал благотворительный фонд Алишера Усанова «Искусство, наука и спорт».