Социологи составили портрет российского туриста

Согласно исследованиям компании Ipsos Comcon, российская молодежь в возрасте от 16 до 20 лет ездит чаще для участия в культурно-массовых мероприятиях, люди в возрасте между 21 и 40 годами больше посещают курорты или выбирают круизы и гораздо реже посещают достопримечательности, родственников и друзей. Люди старше 51 года, в первую очередь, путешествует для того, чтобы посетить достопримечательности, родственников и друзей.

Что касается продолжительности поездок, независимые путешественники выбирают поездки на несколько дней или больше, чем на две недели, в то время как организованные туристы в основном едут на 1,5−2 недели.

В целом, по данным исследователей, россияне стали меньше путешествовать за границу для отдыха, но при этом за рубежом за последний год стали тратить больше денег на 40%. В 2013 году российский турист в среднем тратил за поездку 830 евро, в 2014 году — 740 евро, в 2015 году — 570, в 2016 году — 730.