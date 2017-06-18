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Социологи составили портрет российского туриста

18 июня в 12:50 324 просмотра
РИА Новости со ссылкой на сайт money-tourism.gr.

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Социологи составили профиль российского путешественника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт money-tourism.gr.

Согласно исследованиям компании Ipsos Comcon, российская молодежь в возрасте от 16 до 20 лет ездит чаще для участия в культурно-массовых мероприятиях, люди в возрасте между 21 и 40 годами больше посещают курорты или выбирают круизы и гораздо реже посещают достопримечательности, родственников и друзей. Люди старше 51 года, в первую очередь, путешествует для того, чтобы посетить достопримечательности, родственников и друзей.

Что касается продолжительности поездок, независимые путешественники выбирают поездки на несколько дней или больше, чем на две недели, в то время как организованные туристы в основном едут на 1,5−2 недели.

В целом, по данным исследователей, россияне стали меньше путешествовать за границу для отдыха, но при этом за рубежом за последний год стали тратить больше денег на 40%. В 2013 году российский турист в среднем тратил за поездку 830 евро, в 2014 году — 740 евро, в 2015 году — 570, в 2016 году — 730.


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