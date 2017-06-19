Картами «Мир» можно будет пользоваться за границей

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил «Известиям» о том, что картами «Мир» можно будет расплачиваться за границей.

По его слвоам, НСПК уже начала производство кобейджинговые карт, например, «Мир"-Мaestro и «Мир"-JCB.

«На одной карте размещены фактически две карты — платежной системы «Мир» и партнерской платежной системы, у которой есть широкая сеть приема за рубежом. Когда карта обслуживается внутри России, она работает как «Мир». Но когда гражданин выезжает за границу, то там эта карта превращается в карту международной платежной системы. Хочу также отметить, что по закону к бюджетным счетам банки также могут выпускать такие кобейджинговые карты», — отметил он.

Ведется работа с Турцией, Таиландом, Вьетнамом и ОАЭ — странами, где часто отдыхают российские туристы. Покупки в этих странах в перспективе также можно будет оплачивать картой «Мир».

«И мы надеемся в обозримом будущем обеспечить прямой прием именно карты «Мир», чтобы не нужно было думать: она кобейджинговая или не кобейджинговая, куда перевести деньги и так далее. С любой картой «Мир» можно будет и снять деньги в банкомате, и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях. Мы сейчас ведем переговоры с целым рядом европейских стран средиземноморского побережья. В первую очередь в странах центральной Европы, которые также являются популярными направлениями для отдыха, деловых поездок россиян, чтобы там тоже такую возможность обеспечить. Здесь велика вероятность того, что нам придется выстраивать отношения с конкретными банками», — подчеркнул Владимир Комлев.