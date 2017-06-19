В Пензе из разрушающегося дома на ул. Ударной переселили жильцов трех подъездов

В Пензе накануне вечером, 18 июня, в мэрии обсудили ситуацию с обрушением первого подъезда в аварийном доме на ул. Ударной, 35.

Совещание возглавил и. о. мэра города Сергей Волков. По словам вице-мэра Юрия Ильина, после поквартирного обхода жителей третьего подъезда люди приняли решение о переезде в маневренный фонд.

«В настоящее время первый, второй и третий подъезды расселены и опечатаны», — сказал он, добавив, что от коммунальных ресурсов здание отключено.

Для исключения мародерства на месте организовано круглосуточное дежурство по всему периметру здания. На месте работают сотрудники полиции, представители районной администрации, управления по делам ГОЧС города и управляющей компании.