Белозерцев потребовал принять меры по расселению дома на ул. Ударной

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании 19 июня попросил доложить о ситуации с аварийным домом на ул. Ударной, 35, где в минувшие выходные обрушился первый подъезд.

«Дом шестиподъездный, первый подъезд расселен, второй и третий тоже. Люди выехали, имущество перевезли. 29 человек переехали в маневренный фонд, остальные либо имеют другое жилье, либо там находились квартиранты», — рассказал и. о. мэра Пензы Сергей Волков.

Иван Белозерцев поручил принять решение по каждой семье и обеспечить безопасность проживания граждан в других подъездах. Сергей Волков отметил, что здание проблемное, но по трем не расселенным подъездам ситуация не критическая.

«Подготовьте предложение по расселению. Надо провести расследование: где была несколько лет муниципальная власть, почему не обращали внимание? Но сейчас важно решить вопрос по гражданам и мерам, которые необходимо принять. Соберите строителей, узнайте, какие условия они могут предложить оп расселению. Эту площадку нужно освободить и отдать застройщикам. До пятницы предложения должны поступить!» — подчеркнул губернатор.