Белозерцев: Дороги должны ремонтироваться качественно и в срок

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 июня на оперативном совещании в правительстве отметил, что качество ремонта дорог, благоустройство, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья — одни из главных вопросов, которым местная власть должна уделять особое внимание.

«Начнем с того, что 15 июня состоялась «Прямая линия» с президентом, это уникальный формат общения главы государства с населением. Он позволяет еще раз увидеть все проблемы, которые есть в регионах. Вопросы, с которыми обращались граждане, характерны и для Пензенской области. Один из них — капитальный ремонт дорог. Обращаю еще раз внимание на то, что мы должны выполнить поставленные задачи, чтобы дороги были приведены в порядок в установленные сроки и качественно. И это касается не только дорог, но и благоустройства населенных пунктов в целом», — подчеркнул он.

По словам Ивана Белозерцева, еще одна важная проблема — расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Микрорайон Заря, куда переезжают жители, необходимо развивать.

«Нужна инфраструктура, детский сад. Люди должны понимать, что для них созданы все условия в новом микрорайоне. Если будет отменена федеральная программа, мы должны создать областную. Жителей бросать нельзя!» — подчеркнул глава региона.

В ходе совещания он особо остановился на проблеме аварийного дома на ул. Ударной, 35 в Пензе, где в выходные рухнул подъезд. Губернатор потребовал до пятницы, 23 июня, подготовить предложения по полному расселению дома.