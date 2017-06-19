Белозерцев поручил навести порядок в работе с обращениями граждан

Первый заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина доложила на оперативном совещании 19 июня о работе с обращениями граждан.

«За пять месяцев 2017 года в правительство Пензенской области поступило 5420 обращений граждан, что на 2780 меньше, чем в прошлом году. Из администрации президента в правительство поступило больше на 361 обращение, то есть 962, а было 601», — сообщила Лариса Рябихина.

Больше всего людей интересуют тема хозяйственной деятельности (28%), ЖКХ (18,6%), основы госуправления (14%), здравоохранение и физкультура (7,2%), социальное обслуживание (6%), меньше всего — труд и занятость (2%).

По словам Ларисы Рябихиной, есть такие вопросы, которые не могут решиться годами. Так, житель село Матчерка Земетчинского района уже 17 лет просит отремонтировать отсыпную дорогу — подъезд к селу через кладбище, кроме того, он пишет о необходимости воссоздать клуб и магазин.

«По дороге в администрации Земетчинского района ответили отрицательно, а вопрос о клубе и магазине повис в воздухе», — сообщила первый зампред правительства.

Губернатор Иван Белозерцев рекомендовал разбираться с такими обращениями как можно скорее.

«Надо обоснованно отвечать на все обращения и закрывать их, не должно быть висящих в воздухе вопросов. Если в селе проживает 50 жителей, то строить дорогу — это нецелевое расходование средств. Если просят построить клуб, а детей, молодежи в селе нет, то это тоже экономически нецелесообразно», — отметил он и потребовал навести порядок в работе с обращениями граждан.