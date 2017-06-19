На ремонт школьных спортзалов Пензенской области выделили 21,56 млн

В 2017 году в рамках федерального проекта в Пензенской области ведется ремонт 14 спортивных залов сельских школ. Также на базе этих школ создадут спортивные клубы.

Более 2000 учеников теперь смогут заниматься физкультурой в современных спортивных залах, оборудованных раздевалками, душевыми кабинами и санитарными комнатами.

Ремонт спортивных залов завершится до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Федеральный проект реализуется на условиях софинансирования: из федерального бюджета на эти цели выделили 17,39 млн рублей, 2,15 млн рублей являются средствами бюджета Пензенской области и 2,02 млн рублей — средства софинансирования муниципальных районов.

«Напомним, федеральный проект по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, реализуется с 2014 года. За это время в регионе отремонтировали 60 спортивных залов сельских школ, более 5000 сельских школьников смогут заниматься физкультурой в современных условиях», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.