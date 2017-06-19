В Пензе почтят память погибших в Великой Отечественной войне

В Пензе 21 и 22 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

21 июня

19.00 — в сквере «Бессмертный полк» пройдет концертная программа ансамбля «Старгород» и солистов.

19.00 — в сквере «Журавли» состоятся поэтическая программа «Голос поэта», концертная программа Ольги Козыревой.

20.00−20.30 — у памятника «Проводы» пройдет акция «Свеча памяти».

20.30−22.00 — акция «Свеча памяти» — Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев.

22 июня

04.00−04.30 — Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев, памятный знак пензенским пограничникам (сквер имени Ф. Э. Дзержинского) — акция «Аллея памяти».

08.00 — на Мироносицком, Митрофаньевском кладбище, кладбище в Ахунах пройдут церемонии возложения цветов и венков к местам воинских и братских захоронений.

09.30 — панихида в храме Архангела Михаила.

10.00 — церемония возложения венков и цветов к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев.

12.00 — открытие третьей очереди мемориала «Во славу русского оружия» у памятника «Афганские ворота».

Программа предоставлена пресс-службой мэрии. Возрастное ограничение для всех мероприятий — 0+.