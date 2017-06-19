В Пензе почтят память погибших в Великой Отечественной войне

21 июня
19.00 — в сквере «Бессмертный полк» пройдет концертная программа ансамбля «Старгород» и солистов.
19.00 — в сквере «Журавли» состоятся поэтическая программа «Голос поэта», концертная программа Ольги Козыревой.
20.00−20.30 — у памятника «Проводы» пройдет акция «Свеча памяти».
20.30−22.00 — акция «Свеча памяти» — Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев.
22 июня
04.00−04.30 — Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев, памятный знак пензенским пограничникам (сквер имени Ф. Э. Дзержинского) — акция «Аллея памяти».
08.00 — на Мироносицком, Митрофаньевском кладбище, кладбище в Ахунах пройдут церемонии возложения цветов и венков к местам воинских и братских захоронений.
09.30 — панихида в храме Архангела Михаила.
10.00 — церемония возложения венков и цветов к Монументу воинской и трудовой доблести пензенцев.
12.00 — открытие третьей очереди мемориала «Во славу русского оружия» у памятника «Афганские ворота».
Программа предоставлена пресс-службой мэрии. Возрастное ограничение для всех мероприятий — 0+.