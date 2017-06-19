Пензенские выпускники сдают ЕГЭ по химии и истории (видео)

В Пензенской области 19 июня проходят ЕГЭ по истории и химии.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих 25 заданий. На выполнение заданий дается три часа 55 минут. Установленный минимальный балл составляет 32.

Экзаменационная работа по химии состоит также из двух частей и включает 34 задания. На ее выполнение отводится три с половиной часа. Участники смогут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленное минимальное количество баллов по химии — 36.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Не позднее 4 июля участники смогут узнать свои результаты.

«Экзамены по истории и химии завершают сдачу ЕГЭ-2017 в основные сроки. С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Сдать экзамены в резервный срок смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

видео предоставлено телеканалом «Экспресс».