Не пора ли тебе худеть?

Пензенская область заняла третье место в стране по заболеваемости ожирением. Где же граница между нормальным весом, избыточным и ожирением? Как рассчитать идеальные параметры? Об этом рассказывает врач по медицинской профилактике ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Татьяна Чепасова.

Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости лечения. Значение ИМТ не является точной цифрой, оно дает лишь общее представление человеку о состоянии его организма и помогает предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

Масса тела является основной мерой накопления жира в организме и мерой пищевого статуса. Однако абсолютные величины массы тела зависят в значительной степени от роста человека и размеров частей тела. Поэтому для диагностики пищевого статуса используется соотношение массы тела и роста.

В настоящее время в международной медицинской практике применяется высокоинформативный и простой показатель — индекс массы тела (ИМТ), называемый индексом Кетле, весьма удобный при проведении массовых обследований. Показатель индекса массы тела разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле в 1869 году.

Формула ИМТ, разработанная Кетле, применяется для всех людей одинаково вне зависимости от пола, возраста, а также общего физического состояния организма человека.

ИМТ определяют путем деления имеющейся массы тела (в кг) на рост (в м), возведенный в квадрат, то есть:

ИМТ = масса тела (кг): (рост, м)2.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработана следующая интерпретация показателей ИМТ:

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 16 и менее Выраженный дефицит массы тела 16—18,5 Недостаточная ( дефицит) масса тела 18,5—24,99 Норма 25—30 Избыточная масса тела 30—35 Ожирение первой степени 35—40 Ожирение второй степени 40 и более Ожирение третьей степени

После вычисления своего индекса массы тела человек может определить, является ли его вес нормой, или имеются отклонения. Эта цифра не является точной, она применима для людей со средним телосложением.

У детей и подростков метод расчета ИМТ для диагностики пищевого статуса (недостаточности питания, ожирения) не принят, так как величина ИМТ изменяется с возрастом.

Величина ИМТ прямо соотносится с количеством жира в организме, то есть со степенью ожирения. Однако только по ИМТ невозможно дифференцировать ожирение от увеличения массы тела за счет мускулатуры или отеков. У спортсменов с развитой мускулатурой ИМТ выше нормы, но это не говорит о том, что у них проблемы с весом. Тогда как у человека с недостаточно развитой мускулатурой может и не быть проблем с весом по значению ИМТ.

Как высокие, так и низкие величины ИМТ связаны с риском для здоровья.

Человек, имеющий дефицит массы тела, потребляет недостаточно пищи. Организм недополучает питательные вещества, следствием этого является хрупкость костей, физическая слабость, малокровие, аменорея у девушек (отсутствие месячных и неспособность завести детей), риск развития анорексии. При низких показателях ИМТ возрастает риск инфекционных заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При нормальном значении ИМТ нет необходимости регулировать вес тела, но это не освобождает от физических нагрузок и упражнений. Кроме того, если ИМТ равняется верхней границе нормы, значит, все же нужно следить за тем, чтобы не поправляться.

При небольшой полноте (избыточной массе тела) нет серьезной опасности, грозящей здоровью, но риски сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы несколько увеличиваются.

При высоких величинах ИМТ, характеризующих ожирение, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, сахарного диабета 2 типа, желчнокаменной болезни, некоторых форм рака — молочной железы и матки у женщин, рака предстательной железы и почек — у мужчин.

При ожирении в организме чрезмерно увеличено количество жировой ткани, что, в свою очередь, повышает риск преждевременной смерти.

Наличие ожирения второй или третьей степени говорит о том, что необходимо начать лечение, обратившись за помощью к диетологу. А заниматься спортом надо обязательно в присутствии опытного инструктора. Физические нагрузки при ожирении должны строго контролироваться.

Наиболее опасным является ожирение именно в области живота — абдоминальное ожирение. Выявить его достаточно просто. Нужно измерить сантиметровой лентой обхват талии и бедер и поделить значение первого на второе. Для мужчин значение выше 0,95 говорит о большом количестве лишнего жира в области живота, для женщин это значение равно 0,80.

Индекс массы тела вполне обоснованно имеет широкое использование, он является надежным индикатором избыточного и недостаточного веса. Рассчитать индекс очень просто. Все, что потребуется — это точная информация о вашем весе и росте.

Но у применения ИМТ есть некоторые ограничения:

— показатель может переоценить количество жира у спортсменов и других людей с развитой мышечной массой, для них сейчас существует более подробный метод оценки своего физического состояния — биоимпедансметрия (определяют в центрах здоровья);

— ИМТ может недооценить количество жира у пожилых людей и у тех, кто потерял мышечную массу.

— система расчета ИМТ, введенная Кетле, опирается всего на два показателя — вес и рост человека, совершенно не учитывая его пол и возраст;

— индекс нельзя применять для беременных женщин и детей.

Рекомендуется проводить четкую грань между избыточной массой тела (лишним весом) и ожирением. А в случае «ожирения» как медицинского диагноза необходимо обратиться к врачу — диетологу.

Таким образом, индекс массы тела — это показатель, позволяющий вычислить идеальный вес. Он носит ориентировочный характер и, в первую очередь, необходим врачам и диетологам. При самостоятельном использовании следует учитывать норму, введенную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вам поможет специальная таблица. Если после расчета вы обнаружили, что ваш ИМТ сильно отличается от идеального, стоит задуматься об изменении образа жизни.