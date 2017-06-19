На проект реконструкции лагеря «Орленок» в Пензе готовы потратить 6 млн руб

Заявки на открытый конкурс будут приниматься до 5 июля. Их рассмотрение и оценка пройдут 10 июля, следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.



Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015−2020 годы».



В закупочной документации указано, что подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовительные работы для исследования объекта, разработать и согласовать проектную документацию, провести государственную экспертизу — и все это до 1 декабря 2017 года.



Начало реконструкции запланировано на 2018 год.



В проекте должны быть предусмотрены клуб-столовая, спальные и хозяйственные корпуса, медпункт, танцплощадка и другие здания и сооружения.