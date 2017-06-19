Пензенцы вернулись с Российско-китайского форума

Девять пензенцев стали участниками Российско-китайского молодежного форума в городе Хэфэй провинции Аньхой Китайской Народной Республики, который прошел с 6 по 17 июня.

Пензенцы смогли поучаствовать в круглых столах, конференциях, посетить государственные противопожарные лаборатории, компании «IFLYTEK», институт исследования передовых технологий, автомобильную корпорацию JAC Motors, а также ознакомиться с работой вузов провинции Аньхой.

Программа форума включала международный фестиваль культур, мастер-классы по древнему искусству тайцзицюань, китайским вырезкам из бумаги, национальному танцу с веером, а также культурно-этнографическую экскурсию в горах Хуаншань и посещение музеев.

В завершении форума участники встретились с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

«Российско-Китайский молодежный форум прошел в рамках сотрудничества регионов Приволжского федерального округа РФ и Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.