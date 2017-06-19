Лановой: Я поражен, сколько знаменитых людей соприкасалось с Пензой

Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой рассказал о концерте, который он представит в Пензе, о «Бессмертном полке» и впечатлениях от города.

В Пензе Василий Лановой выступит с общественно-патриотической акцией-концертом «Спасибо за верность, потомки!» (12+). По словам директора концертной программы Антонины Журавлевой, с этой акцией актер объехал более 50 города. На концерт в Пензе приглашены активисты движения «Бессмертный полк».

«Это святое, бескорыстное движение родилось из уважения перед памятью, перед Родиной, и мы убеждены, что оно будет нарастать невероятно […] Сегодняшний концерт — это часть «Бессмертного полка». Я как актер не речи говорю, а занимаюсь концертной программой, читаю стихи военных лет», — отметил Василий Лановой.

Антонина Журавлева, в свою очередь, отметила, что, когда патриарх Кирилл увидел первое шествие «Бессмертного полка», то позвонил Лановому и сказал, что это крестный ход России.

Актер рассказал, что и сам участвовал в шествии — нес портрет своей матери, а жена, Ирина Купченко, — портрет его отца — они оба стали инвалидами во время войны.

Василий Лановой также отметил, что спустя 100 лет с момента революции 1917 года необходимо по-другому оценить все, что тогда произошло.

«Белые, красные — все они были русскими людьми», — заметил он.

На вопрос журналиста, предлагают ли ему роли, Василий Лановой ответил, что предложения есть, но он тщательно подходит к их выбору, отказываясь от участия в сериалах и отдавая предпочтение драматическим постановкам.

Говоря о своих впечатлениях о Пензе, Василий Лановой рассказал, что ему провели экскурсию по городу.

«Я поражен, сколько знаменитых людей русской культуры соприкасались с Пензой, приобщалось к культуре города, это же немыслимо. Ваши храмы потрясающие», — добавил актер.