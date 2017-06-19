В Пензе организовали центр помощи бродягам (видео)

Приятного аппетита друг другу желают те, кто привык обедать через раз. Уже на протяжении месяца люди, оставшиеся без крова, по расписанию приходят в определенные места в Пензе, чтобы сытно поесть. Специалисты Пензенской епархии готовят для бездомных горячее и даже угощают десертом, сообщает телеканал «Экспресс».
Бродяг планируют обеспечивать не только питанием, но и медикаментами, одеждой, а также оказывать юридическую помощь по восстановлению документов. Кстати, в благом деле поучаствовать может каждый, Пензенская епархия призывает неравнодушных жителей оказать любую посильную поддержку.
«Можно позвонить, и мы скажем, какая одежда и какого размера необходима, чтобы это не было ненужной помощью. Также у нас есть утвержденный список продуктов, из которых мы готовим еду. Мы очень просим помощи», — обратилась к пензенцам координатор центра помощи бездомным Татьяна Медведева.
Все подробности можно узнать по телефону центра помощи бездомным: 53−24−62.
Сейчас горячее питание получают около 40 бродяг, но в ближайшее время таких благотворительных точек в городе станет больше, а значит, и число подопечных увеличится. Специалисты центра уверены, что прокормить получится всех нуждающихся, как говорят с Божьей помощью.