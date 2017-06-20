В пензенском госуниверситете стартовала приемная комиссия (видео)

В 2017 году в Пензенской области оканчивают школу около пяти тысяч выпускников. Вузы готовы принять потенциальных абитуриентов. В Пензенском государственном университете начала работу приемная комиссия. Подать заявки на обучение по программам бакалавриата и специалитета можно до конца августа.

Пензенские вузы открыли свои двери для абитуриентов. Школьники пока не получили свои аттестаты, поэтому в первый день работы приемной комиссии Пензенский государственный университет штурмуют выпускники прошлых лет и бывшие студенты колледжей, сообщает телеканал «Экспресс».

«Возникают вопросы, куда поступать после техникума, колледжа. Рассказываем, направляем, куда лучше. Делаем обзор по всем специальностям, которые у нас есть», — рассказал ответственный по приему на заочное отделение Политехнического института Пензенского государственного университета Илья Рыбаков.

Помощь в выборе программы абитуриенты могут получить прямо из дома на сайте ПГУ. Калькулятор ЕГЭ подскажет, на какие направления можно поступить, исходя из списка экзаменов, которые сдал потенциальный студент. Им воспользовалась Ольга Юдина. Девушка пришла подавать документы в вуз вместе с мамой. Несмотря на неудачу в прошлом году, она не отказалась от мечты посвятить свою жизнь медицине.

«Пришла после техникума, поступаю на лечебный факультет, с детства хотела быть врачом. В том году поступала, но не поступила, пришла второй раз пробовать. Было сложно, но сейчас, думаю, пройду», — поделилась абитуриент Ольга Юдина.

Порядок приема учащихся в 2017 году мало изменился. По каждому направлению подготовки выделяется 10% бюджетных мест для инвалидов, сирот и ветеранов боевых действий. Однако теперь выпускники-инвалиды могут поступать на любые специальности вне зависимости от рекомендации лечащего врача. Общее количество бюджетных мест, по сравнению с 2016 годом, почти не изменилось.

«По программам бакалавриата для выпускников школ доступно 850 мест, программам специалитета — 329 мест. Таким образом, это приблизительно 1400 бюджетных мест», — сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Пензенского государственного университета Виталий Соловьев.

Наибольшее количество бюджетных мест — в политехническом институте. Там бесплатно смогут учиться около 600 человек. В педагогическом институте — около 300 бюджетных мест. На третьем месте — медицинский институт. В нем за счет бюджета смогут обучаться около 150 человек.