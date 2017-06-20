В Пензе обсудили вопросы распространения наркотиков на предприятиях (видео)

Распространение наркотиков на транспортных и техногенно опасных предприятиях. Эта тема стала центральной на заседании антинаркотической комиссии региона. В последнее время случаи выявления сотрудников подобных организаций, употребляющих психотропные вещества, перестали быть редкостью, сообщает телеканал «Экспресс».

«В 2016 году сотрудники полиции задержали пять работников техногенно опасных производств и транспортных предприятий. Это компании «Дилижанс», «Меркурий», «Пензагазификация», Центр специально-инженерных сооружений, Никольский завод светотехнического стекла», — сообщил заместитель начальника полиции управления МВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

В 2017 году сотрудниками полиции уже задержаны четыре работника. В списке нарушителей — «Пензагазификация», «Горводоканал», «Роснефть» и предприятие «Российские железные дороги». Если учесть, что в настоящее время в регионе находится более 40 подобных объектов, относящихся к предприятиям повышенной опасности, становится объяснимо особое внимание к теме употребления психотропных веществ.

Усилия в борьбе с распространением психотропных веществ нужно направить не только на выявление наркозависимых на техногенно опасных и транспортных предприятиях, но и на формирование антинаркотического поведения в обществе. Такое мнение выразил губернатор области Иван Белозерцев.

Те меры, которые сейчас предпринимаются, — недостаточны. Это подтверждают и данные медицинской службы. Показатель смертности от отравления запрещенными веществами, по сравнению с прошлым годом, вырос. Только за пять месяцев 2017 года в Пензенской области от передозировки погибли пять человек.

Тем не менее, в Пензенской области отмечена тенденция к снижению числа вновь выявляемых наркозависимых. Более того, заметны результаты работы по предупреждению распространения курительных смесей. В 2017 году не был госпитализирован ни один человек с отправлением от них. За аналогичный период 2016 года в лечебных специализированных учреждениях оказалось 19 человек, в том числе — семь несовершеннолетних.