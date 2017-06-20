В Пензе состоится открытие новой скульптурной композиции (видео)

На этой неделе в Пензе состоится торжественное открытие третьей очереди монумента «Афганские ворота». В мемориальном комплексе завершают работы по установке новой скульптурной композиции под названием «Во славу русского оружия».

Последние штрихи многолетней работы. В сквере возле городской администрации завершают установку новой стелы, которая станет частью масштабного мемориального комплекса, известного пензенцам под названием «Афганские ворота», сообщает телеканал «Экспресс».

«Композиция посвящена всем и называется «Во славу русского оружия», начиная от Александра Невского и до Великой Отечественной войны. Именно этот финальный аккорд должен сказать, что наконец мемориал создан», — сообщил руководитель Пензенской областной организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Сакмаев.

Возведение мемориального комплекса началось без малого 20 лет назад. В 1999 году на месте мемориала установили закладной камень. Несколько лет спустя начали возводить сам монумент. Официальное открытие «Афганских ворот» состоялось в 2010-ом. Первая и основная часть комплекса состоит из гранитного стилобата, восьмиметровой арки, стелы с именами погибших пензенцев и вечного огня. Три года назад мемориал обрел новые элементы.

Установку третьей очереди мемориального комплекса начали в мае 2017 года. Однако варианты того, как будет выглядеть скульптурная композиция, начали прорабатывать еще в 2014 году. Автором выступил пензенский скульптор Александр Бем. Он же работал и над остальными частями комплекса. Новый памятник состоит из восьми бронзовых барельефов великих полководцев и батальных сцен. Его основание облицовано гранитом, на котором закреплены плиты с высказываниями Александра Невского, маршала Жукова и других известных полководцев.

«Идея этой скульптурной композиции возникла, чтобы почтить память от начала времен до последних войн. Было внесено предложение охватить все этапы истории», — пояснил Андрей Сакмаев.

Мемориал создан на средства меценатов, в том числе — участников военных событий. Торжественное открытие стелы состоится 22 июня — в День памяти и скорби.