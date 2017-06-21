Спецрасследование. В Пензе бабушка-аферистка обманула людей на 3,5 миллиона

В Пензе мошенница занимала у них крупные суммы на лечение несуществующих родственников и предлагала вложиться в сомнительный бизнес. Долги она возвращать не собиралась.

ОТ АВТОРА: 23 мая 2017 года Железнодорожный суд Пензы вынес приговор 75-летней Наталье Черезовой по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как старушке удалось провернуть такую аферу, я узнала от Ольги РЕВУНОВОЙ, помощника прокурора Железнодорожного района города Пензы, выступавшей на суде в качестве государственного обвинителя, а также мне удалось пообщаться с одной из жертв пожилой аферистки.



Полина Викулова, попавшаяся на удочку мошенницы, работает на одном из пензенских рынков, где занимается реализацией мяса. Именно там она и познакомилась с Черезовой.

— В первый раз она пришла на рынок в 2006 году, — рассказала она. — Представившись как Наталья Ивановна, больше десяти лет она брала у меня свинину. Сначала незначительное количество, до килограмма, затем больше - от пяти до семи. Я поинтересовалась, для кого она столько берет, и Наталья Ивановна рассказала мне, что у нее есть дочь, зять и четыре внука, которые живут отдельно, а мясо покупает для кафе, которым владеет племянница Татьяна.

Черезова рассказала работнице рынка, что у нее есть дочь Инна, которая живет на ул. Московской, их дома находятся по соседству, она часто видится с внуками, показывала их фото. Дочь и зять работают в филиале питерской строительной фирмы. При этом истории своей семьи Наталья Ивановна рассказывала сама, вплоть до мельчайших деталей и только то, что будущие жертвы должны были о ней знать. При этом никакой дочери и зятя у Черезовой не было. Да и племянница оказалась подставной.



— В 2009 году Черезова обратилась ко мне с идеей вложить деньги якобы в сахарный бизнес, — вспомнила потерпевшая. — Она предлагала инвестировать в дело ее зятя полмиллиона, с которого я в итоге якобы получу прибыль. Участвовать в продвижении «сахарного бизнеса» я отказалась, но несколько раз давала ей в долг до ста тысяч рублей на реализацию. Эти деньги она всегда возвращала.

Отвечая на вопрос, почему мошенница с такой легкостью одалживала крупные суммы, Полина Сергеевна отвечала, что Наталья Ивановна производила впечатление человека, способного отдать такие деньги.

— Она выглядела и вела себя как состоятельная женщина, — пояснила Полина Викулова. — На рынок Черезова приезжала на иномарке с личным водителем, делала дорогие подарки мне и моим коллегам, в том числе — и продуктами. Впоследствии мы узнали, что покупала она их на том же рынке у моих же коллег. А им она дарила то, что брала у меня. С остальными было то же самое.

Все началось 5 марта 2015 года с тревожного звонка посреди ночи с незнакомого номера.

— Я не удивилась, ведь клиенты иногда звонят ночью или рано утром, — поделилась жертва мошенницы. — Я услышала в трубке вопли, стоны, душераздирающий плач, поначалу не узнав голос Натальи Ивановны. Из ее слов я поняла, что зять Николай попал в аварию, дочь Инна сейчас в больнице, срочно нужны деньги на операцию. «Мне только сотенку, не больше», — помню, сказала она тогда.

6 марта аферистка пришла к Викуловой домой, где и получила сто тысяч. Потом Черезова пояснила, что берет деньги в долг, потому что собственные средства вложены в сахарный бизнес и многочисленные квартиры в Пензе и Москве. Сначала деньги требовались на операцию, потом на сиделку, затем на протез тазобедренного сустава. Когда просьбы дать в долг участились, и уже следовало уличить ее во лжи, мошенница огорошила Полину Сергеевну новостью.

— В июле того же года Наталья Ивановна сообщила, что из-за болезни Николая на нервной почве у ее дочери Инны появилось онкологическое заболевание, — продолжила рассказ Полина Сергеевна. — Сейчас я понимаю, что это было тем самым крючком, на который она нас поймала. Дело в том, что сестра моего мужа страдала от рака. Вся наша семья боролась за ее жизнь, мы не жалели ни сил, ни денег. И Черезова это знала.

Спекулируя на мнимой болезни воображаемой дочери, Наталья Черезова вытянула из семьи Викуловых больше двух миллионов рублей. Так бы и тянула аферистка из них деньги дальше, если бы к апрелю 2016 года Полина Викулова не заподозрила Наталью Ивановну в нечестности.

— На тот момент она брала деньги уже не только у меня. Нас уже было пятеро, и все — работницы рынка, — пояснила Викулова. — Когда я и мои коллеги собрали ей денег на якобы последний курс химиотерапии для дочери, она привезла на рынок папку со свидетельствами на несколько квартир, чтобы показать, что на данный момент продает их, и как только продаст, все вернет. Поскольку мне она была должна больше миллиона, я решила взять с нее расписку. На мою просьбу она ответила: «Какая еще расписка? Я старая женщина, у меня такое горе, двое в больнице. Случись со мной что, кто тебе выплатит деньги? Нужна расписка? Моя племянница Таня ее напишет. Мы с ней одно целое, я ей доверяю, она состоятельный человек, она сможет заплатить, а у меня сейчас все деньги в обороте».

И каждый раз, когда речь заходила о расписке, у мошенницы были какие-то отговорки.

Но в итоге 21 марта Черезова с Татьяной приехали к Викуловой и написали две расписки на одинаковую сумму по 1 миллиону 100 тысяч рублей.

Время шло, а деньги не возвращались. появлялись только новые причины. чтобы не платить. Поэтому Полина Викулова решила узнать правду о Наталье Черезовой и ее семье самостоятельно.

— Первое, что я сделала — отправилась в больницу, куда якобы привезли зятя Николая на вертолете, — рассказала о своем расследовании моя собеседница. — Естественно, пациента с таким именем и фамилией у них не было, как не было дочери Инны, четверых внуков и сахарного бизнеса. Также из своих источников я узнала, что те квартиры, что она показывала, были проданы еще в 2009 году, а та, где они сейчас живут с Татьяной, заложена.

Наталья Черезова обманывала не только чужих людей, но и собственных родственников.

Так мне удалось пообщаться с Надеждой Кирилловой, женой брата мошенницы. Она рассказала о том, что в начале 2000-х Черезова позвонила и попросила перевезти ее из Москвы в Пензу. По телефону она пояснила, что потеряла паспорт, и денег на проезд нет. Вместе с мужем они отправились в столицу, чтобы забрать ее оттуда. Но Черезова не сказала родственникам, что на тот момент находилась в федеральном розыске.

За то короткое время, что Черезова жила у Кирилловых, мошенница успела набрать денег у соседей и даже у родного брата.

— Сейчас мы расплачиваемся за ее долги с соседями и друзьями. Нам очень стыдно, что она наша родственница, — рассказала Надежда Кириллова.

Слова жертв мошенницы подтверждает Ольга РЕВУНОВА, помощник прокурора Железнодорожного района города Пензы.

— Известно, что уроженка Нижнеломовского района Черезова Наталья в 1998—2000 годах жила в Москве, затем переехала в Пензу, где родственники устроили ее домработницей в состоятельную семью Соколовых, чью дочь Татьяну Черезова впоследствии выдавала за свою племянницу. После смерти хозяев в 2009 году подсудимая осталась жить в их доме. Оказывая на Татьяну Соколову влияние, Черезова распоряжалась ее имуществом, в том числе — и квартирами.

На очной ставке Соколова говорила, что все деньги шли на долги, которые остались после смерти ее матери. Данный факт в ходе судебного заседания был опровергнут. На суде Татьяна не присутствовала, ссылаясь на плохое самочувствие. Показаний не давала по той же причине.

— Свою вину подсудимая не признала, — рассказала гособвинитель. — Подтверждала, что брала у потерпевших в долг, но на меньшие суммы, и на нее просто наговаривают. Но факт передачи денег пяти потерпевшим был доказан. Таким образом, подсудимая похитила и распорядилась денежными средствами в общей сумме 3 млн 594 тыс 300 руб. Гражданские иски удовлетворены в полном объеме. В счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевших приговором суда решено взыскать с Черезовой 710 000, 190 000, 125 000, 125 000, 130 000 рублей в пользу потерпевших. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

От этого решения Полине Викуловой не легче, она не собирается оставлять это дело.

— Денег мне так и не отдали, хотя в приговоре заявлены суммы меньше тех, что она должна нам, — завершила свой рассказ Полина Викулова. — Всем потерпевшим, кроме меня, она выплатила по 20 000. Этот суд — только начало. Я буду добиваться справедливости, уверена, мне удастся доказать, что она обманула гораздо больше людей и на более серьезные суммы.

Куда тратила или откладывала деньги Черезова, так и не удалось выяснить.

(Имена фигурантов уголовного дела изменены по этическим соображениям. — Прим. авт.)

Анна ПЕЛЕЦКАЯ

Газета «Репортер Пенза) № 25 от 20 июня 2017 года