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Реконструкция Бакунинского моста в Пензе начнется в 2017 году

21 июня в 08:31 876 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев провели выездное совещание по вопросу технического состояния Бакунинского моста.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ознакомившись с проектом реконструкции моста, глава региона поручил скорректировать проектное решение и приступить к работам до конца текущего года.

«Бакунинский мост — одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города, безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность», — отметил Виктор Кувайцев.

Также губернатор оценил ход работ по реконструкции набережной реки Суры.

«В настоящее время ведется демонтаж плит с откосов и нижней прогулочной зоны левобережья на участке от Бакунинского до Подвесного моста. Параллельно специалисты осуществляют подготовку основания тротуаров из гранитного щебня. В соответствии с проектной документацией прогулочная зона и откосы на уровне трехметровой высоты будут вымощены гранитными плитами», — сообщили в городской администрации.

Остальную часть спусков обустроят бетонной газонной решеткой. Весь комплекс работ планируют завершить к концу года.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_bakuninskiy_most_odna_iz_vazhnykh_transportnykh_arteriy/

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