Реконструкция Бакунинского моста в Пензе начнется в 2017 году

Как сообщает пресс-служба мэрии, ознакомившись с проектом реконструкции моста, глава региона поручил скорректировать проектное решение и приступить к работам до конца текущего года.

«Бакунинский мост — одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города, безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность», — отметил Виктор Кувайцев.

Также губернатор оценил ход работ по реконструкции набережной реки Суры.

«В настоящее время ведется демонтаж плит с откосов и нижней прогулочной зоны левобережья на участке от Бакунинского до Подвесного моста. Параллельно специалисты осуществляют подготовку основания тротуаров из гранитного щебня. В соответствии с проектной документацией прогулочная зона и откосы на уровне трехметровой высоты будут вымощены гранитными плитами», — сообщили в городской администрации.

Остальную часть спусков обустроят бетонной газонной решеткой. Весь комплекс работ планируют завершить к концу года.