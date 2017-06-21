В торговом центре на ул. Урицкого торговали «левыми» Adidas и Nike

В Пензе представители городского союза потребителей и мэрии выявили в торговом центре на ул. Урицкого незаконный оборот промышленной продукции.

На момент проведения мониторинга на весь реализуемый ассортимент одежды и обуви отсутствовали сертификаты соответствия и товарно-сопроводительная документация.

«В нарушение закона об использовании официально зарегистрированного товарного знака осуществляется продажа одежды и обуви под торговыми марками «Аdidas», «Nike», «Reebok» и др. (кепка мужская «Аdidas» — 14 шт. по 250 руб., костюмы спортивные — 11 шт. по 1200 руб., брюки спортивные подростковые — 3 шт. по 400 руб., брюки спортивные мужские — 45 шт. по 550 руб., брюки спортивные детские — 69 шт. по 300 руб.; костюмы спортивные «APANG» — 19 шт. по 450 руб.; кроссовки «Nike» — 59 пар, костюм спортивный «Nike» — 5 шт. по 1800 руб.; ветровка детская «Puma» — 1 шт. по 850 руб.) вне официальных точек продаж этих марок с признаками контрафактности», — сообщили в мэрии Пензы.

Кроме того, выборочно проверенная одежда, выставленная на продажу, не содержала информации на русском языке.

Индивидуальный предприниматель был приглашен в Пензенский Союз потребителей для выяснения причин нарушений и предоставления недостающих документов.