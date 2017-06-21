Белозерцев поручил усилить меры безопасности детей в летние каникулы

«Система образования, родители, общество должны объединить усилия, чтобы летние каникулы прошли без ЧП, подобных карельскому, где утонули подростки. Мелочей, когда речь идет о жизни и здоровье ребят, нет», — написал он в микроблоге в Twitter.
Система образ-я, родители, общество должны объединить усилия, чтобы летние каникулы прошли без ЧП, подобных карельскому, где утонули подростки.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 21 июня 2017 г.
Поручаю ответственным за летнюю оздоровит. кампанию усилить меры безопасности детей.Мелочей,когда речь идет о жизни и здоровье ребят,нет— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 21 июня 2017 г.
Напомним, 19 июня около 20.00 пять подростков 16−17 лет перевернулись на лодке в Импилахтинском заливе Ладожского озера. Двоим парням удалось спасти: один выбрался на берег самостоятельно, другого подобрали спасатели на одном из островов. Среди пропавших без вести — еще двое юношей и одна девушка, сообщает Regnum.