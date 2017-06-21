Белозерцев поручил усилить меры безопасности детей в летние каникулы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным за летнюю оздоровительную кампанию усилить меры безопасности детей, чтобы не допустить ЧП, которое случилось на Ладожском озере.

«Система образования, родители, общество должны объединить усилия, чтобы летние каникулы прошли без ЧП, подобных карельскому, где утонули подростки. Мелочей, когда речь идет о жизни и здоровье ребят, нет», — написал он в микроблоге в Twitter.

Система образ-я, родители, общество должны объединить усилия, чтобы летние каникулы прошли без ЧП, подобных карельскому, где утонули подростки. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 21 июня 2017 г.

Поручаю ответственным за летнюю оздоровит. кампанию усилить меры безопасности детей.Мелочей,когда речь идет о жизни и здоровье ребят,нет — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 21 июня 2017 г.

Напомним, 19 июня около 20.00 пять подростков 16−17 лет перевернулись на лодке в Импилахтинском заливе Ладожского озера. Двоим парням удалось спасти: один выбрался на берег самостоятельно, другого подобрали спасатели на одном из островов. Среди пропавших без вести — еще двое юношей и одна девушка, сообщает Regnum.