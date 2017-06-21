До конца года ставки по ипотеке упадут ниже 10% - эксперт

Как пишут «Известия» со ссылкой на Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), такие темпы прироста являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России.
«Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%", — отметил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.
Всего за январь-май 2017 года объем выданной ипотеки превысил 610 млрд рублей.