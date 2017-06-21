Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Ученый предложил переселить людей с Земли
В Саратове впервые отремонтируют театр оперы и балета
Большинство россиян любит комедии
В России многодетных матерей лишили права брать отпуск в любое время
Ученые сообщили, когда начнется аномальная жара
Ученые нашли недостающее звено эволюции
Ученые выяснили, откуда взялись домашние кошки
Российские охотники будут сдавать экзамен по охотминимуму
Минтруд определил, как россияне будут отдыхать в 2018 году
С 2018 года будет упрощен процесс денежных переводов

До конца года ставки по ипотеке упадут ниже 10% - эксперт

21 июня в 09:40 170 просмотров
, это на 35% больше, чем в мае 2016-го.

" data-title="До конца года ставки по ипотеке упадут ниже 10% - эксперт — Пенза-пресс, рунет за день">

В мае 2017 года банки выдали свыше 140 млрд рублей ипотечных кредитов, это на 35% больше, чем в мае 2016-го.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), такие темпы прироста являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России.

«Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%", — отметил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Всего за январь-май 2017 года объем выданной ипотеки превысил 610 млрд рублей.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics