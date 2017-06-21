На пресс-конференции он рассказал о проведенных сезонных работах и обозначил планы на предстоящую уборочную страду.

«Посевная площадь в Пензенской области составляет 1 млн 374,9 тыс. гектаров, что составляет 102% от планового показателя структуры и на 31,6 тыс. гектаров превышает показатель прошлого года. Посевная площадь в 2017 году является самой высокой за последние 15 лет», — отметил министр.

В Пензенской области сельскохозяйственные товаропроизводители увеличили посевные площади под такими культурами, как кукуруза на зерно, гречиха, соя, нут, чечевица.

В регионе посевы яровой пшеницы занимают площадь в 142,9 тыс. гектаров, ячменя — 106,7 тыс. гектаров, овса — 31,9 тыс. гектаров, гороха — 25,7 тыс. гектаров, сахарной свеклы — 60,3 тыс. гектаров, подсолнечника — 270,6 тыс. гектаров, рапса ярового — 9,1 тыс. гектаров, льна-кудряша — 28,8 тыс. гектаров, картофеля — 30,9 тыс. гектаров, овощей — 6,7 тыс. гектаров.

«Сельхозтоваропроизводители Башмаковского, Белинского, Земетчинского и Нижнеломовского районов значительно увеличили посевные площади по сравнению с прошлым годом», — сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Планируется, что в 2017 году будет произведено не менее 2,3 млн тонн зерна, 2 млн тонн сахарной свеклы, 390 тыс. тонн подсолнечника, 466,8 тыс. тонн картофеля и 177,8 тыс. тонн овощей. Это позволит обеспечить население области необходимыми продуктами.