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21 июня на пензенские дороги вышла 21 ремонтная бригада

21 июня в 10:30 82 просмотра

В Пензе ремонт дорог ведется на 17 улицах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новый бордюрный камень устанавливают на улицах Мира, проспекте Победы, Рахманинова, Кирпичной, Г. Титова, Пушкина, Ленина, Ставского, Краснова и Терешковой.

На улицах Калинина и Мереняшева проводится уборка, фрезеровочные работы ведутся на улице З. Космодемьянской, на Московской асфальтируется дорога и ямочный ремонт идет на улице Петровской.

Кроме того, на улице Володарского обустраивают техполосу, старый бордюрный камень демонтируют на улице Красной.


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