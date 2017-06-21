В Пензенской области разыскивается пожилой мужчина

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, Аляксин Михаил Дмитриевич 1956 года рождения, уроженец ст. Леонидовка Пензенского района Пензенской области 24 мая ушел из дома и не вернулся.

Приметы: на вид 60−65 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, короткие седые волосы, короткие, лобные залысины.

Мужчина был одет: серая фуражка, куртка серо-синего цвета, серая майка, серые штаны с полоской, черные калоши.

Особые приметы: пигментные пятна на коже.

При появлении какой-либо информации сотрудники полиции просят сообщить по адресу: Пенза, ул. Колышлейская, 2 или по телефонам: 599−302, 599−319 и 89991109879.