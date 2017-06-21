Бабич и Топилин осмотрели социально-реабилитационный центр в Кичкилейке

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич 21 июня приехали в Пензу с рабочим визитом. Они намерены осмотреть социальные объекты.

Первым они посетили областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Кичкилейке. Их сопровождают губернатор Иван Белозерцев, члены областного правительства и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, который намерен изучить опыт региона по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова, гости осмотрели отделения психолого-педагогической помощи, диагностики и разработки программ социальной реабилитации.

Ребята из центра подарили Михаилу Бабичу, Максиму Топилину и Ивану Белозерцеву свои поделки.

Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних был создан в 2003 году. В учреждении оказывают помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями. В центре функционируют: отделение социального приюта на 30 детей, отделение психолого-педагогической помощи, отделение дневного пребывания на 35 детей, загородное стационарное отделение на 42 ребенка, отделение диагностики и разработки программ соцреабилитации.

В течение 2016 года соцуслуги получили 1332 несовершеннолетних. Эффективность многопрофильный комплексной реабилитации составляет 89,7−91,5%. С 2012 года работает Служба ранней помощи детям от 0 до 3 лет, пропускная способность позволяет ежедневно оказывать услуги 35 детям, эффективность ранней помощи составляет 96−98%.

На базе учреждения планируется реализация проекта «Межрегиональный центр реабилитации несовершеннолетних» — будет расширен спектр реабилитационных услуг для детей с аутизмом и тяжелым поражением опорно-двигательного аппарата, планируется организовать занятия иппотерапией и водолечение.

Далее делегация намерена посетить торжественное открытие пансиона для молодых людей с инвалидностью стационарного типа «Дом Вероники».