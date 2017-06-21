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В пензенском магазине продавали ядовитые игрушки

21 июня в 14:05 462 просмотра
, в составе которой экспертиза обнаружила ядовитое вещество.

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В Пензе в магазине на ул. Перспективной продавали детскую игрушку лизун, в составе которой экспертиза обнаружила ядовитое вещество.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в магазине в продаже были 100 таких игрушек китайского производства.

«Согласно экспертному заключению от 10.01.2017, у детской игрушки «Лизун «BARREL SLIME» защитно-декоративное покрытие не устойчиво к действию пота, слюны и влаги, а также содержит дибутилфталат», — отмечается в материалах Арбитражного суда Пензенской области.

К слову, применение дибутилфталата, бесцветной маслянистой жидкости, запрещено, так как вещество токсично. Оно может влияет на центральную и периферическую нервную систему.

За реализацию опасных игрушек предпринимателя суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.


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