В пензенском магазине продавали ядовитые игрушки

В Пензе в магазине на ул. Перспективной продавали детскую игрушку лизун, в составе которой экспертиза обнаружила ядовитое вещество.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в магазине в продаже были 100 таких игрушек китайского производства.

«Согласно экспертному заключению от 10.01.2017, у детской игрушки «Лизун «BARREL SLIME» защитно-декоративное покрытие не устойчиво к действию пота, слюны и влаги, а также содержит дибутилфталат», — отмечается в материалах Арбитражного суда Пензенской области.

К слову, применение дибутилфталата, бесцветной маслянистой жидкости, запрещено, так как вещество токсично. Оно может влияет на центральную и периферическую нервную систему.

За реализацию опасных игрушек предпринимателя суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.