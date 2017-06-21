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Ремонт ул. Московской в Пензе идет по новой технологии (видео)

21 июня в 15:13 204 просмотра
«Безопасные и качественные дороги». До конца года ее должны капитально отремонтировать. Вместе с Московской преобразятся еще 63 улицы. В центральной части города работы уже завершаются.

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Улица Московская в Пензе вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». До конца года ее должны капитально отремонтировать. Вместе с Московской преобразятся еще 63 улицы. В центральной части города работы уже завершаются.

Улица Московская не осталась без внимания дорожных служб. На проезжей части от пересечения с улицей Бакунина до улицы Суворова проводят капитальный ремонт. Работы начались 16 июня, и уже идут к завершению, сообщает телеканал «Экспресс».

Протяженность участка — более 150 метров. Ремонт здесь осуществляют по новой технологии. По решению заказчика работ — городского Департамента ЖКХ — принято было использовать щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие.

«Работа ведется с щебеночно-мастичным материалом, потому что достаточно интенсивное движение — центральная улица Пензы. Общая площадь работ — 7900 кв. м. Все идет согласно плану, если есть мелкие какие-то недочеты, то все подрядная организация исправляет», — пояснил инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ г. Пензы Павел Разумов.

На дороге организовано реверсивное движение. На одной полосе новое покрытие уложили накануне. Его водители уже смогли оценить.

Парковочные места приводят в нормативное состояние. Расширять дорогу не стали. Полностью уложить покрытие планируют до конца дня, конечно, если позволит погода.

«Погодные условия всегда учитываем, если они нас не устраивают, значит не будем укладывать — в дождь, например», — отметил начальник участка Павел Симдянов.

На ремонт участка улицы Московской потребовалось девять миллионов рублей. Контроль за проведением работ ведут специалисты департамента ЖКХ Пензы. В течение пяти лет дорога будет находится на гарантии. Если за это время появятся какие-либо дефекты, подрядчик будет обязан их устранить.


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