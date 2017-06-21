Максим Топилин и Михаил Бабич высоко оценили пензенский проект «Дом Вероники»

В Пензе глава Минтруда РФ Максим Топилин, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, губернатор Иван Белозерцев 21 июня приняли участие в торжественном открытии пансиона для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Дом Вероники».

Официальные лица прибыли в «Дом Вероники», который накануне открыл свои двери для постояльцев, после посещения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Кичкилейка. Их встречала инициатор проекта, директор центра «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

В ходе торжественной части глава Минтруда РФ Максим Топилин подчеркнул, что открытие «Дома Вероники» — это событие, которое выдвигает Пензенскую область на новый уровень отношения к людям с ограниченными возможностями.

«Мне очень радостно, что в Пензенской области все делается с участием церкви и общественных организаций, и мы сегодня можем познакомиться с этим опытом. Желаю, чтобы мечты и планы сбылись; чтобы все больше людей, нуждающихся в помощи, смогли ее получить. От этого зависит зрелость государства», — отметил Максим Топилин.

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич сказал, что около года назад Мария Львова-Белова озвучила идею создания подобного центра на заседании общественного совета в Оренбурге.

«Не поддержать ее было невозможно. Мы открываем не просто дом — это завершенная система работы, при которой люди с ограниченными возможностями могут получить образование, профессию и иметь свой дом. Он пока рассчитан на 10 человек, но задуман так, чтобы сюда приезжали люди из других регионов», — добавил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

Он поблагодарил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, под патронатом которых реализовывался проект. Инициативу и работу Марии Львовой-Беловой полпред назвал подвигом и примером, достойным подражания.

«Мы можем теперь распространить этот опыт в других регионах», — добавил Михаил Бабич, пожелав новоселам «Дома Вероники» здоровья, благополучия и счастливой жизни в новом месте.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал открытие «Дома Вероники» большим событием.

«Благополучие общества определяется гуманным отношением к пожилым, детям и инвалидам. Реализация проекта «Дома Вероники» стала возможной, благодаря поддержке Михаила Викторовича Бабича, грантовой поддержке президента и Марии Львовой-Беловой. Мы все за этот год объединились вокруг него», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил главу Минтруда РФ за поддержку, а также выразил слова признательности властям Пензы, Пензенской епархии и строителям.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим назвал открытие «Дома Вероники» чудом.

«Если бы не Михаил Викторович [Бабич], проект бы долго реализовывался. Но когда подключились все, это чудо появилось на свет. Самая большая благодарность — Маше, которая является вечным двигателем в социальной работе. Желаю, чтобы ребята смогли себя реализовать. В добрый путь, и пусть он будет светлым», — сказал владыка.

Директор центра «Квартал Луи» Мария Львова-Белова поблагодарила представителей федеральной и региональной власти за помощь и подчеркнула, что в «Доме Вероники» можно апробировать новые технологии в работе с людьми с ограниченными возможностями.

«Ребята из других регионов хотят к нам попасть, и хочется, чтобы появлялись аналогичные проекты, и чтобы этот проект дальше развивался», — отметила она.

После того, как была перерезана красная лента, для гостей организовали экскурсию по «Дому Вероники», а также представили фильм, рассказывающий об истории проекта.

Напомним, «Дом Вероники» — это активный пансион стационарного типа для молодых людей с инвалидностью, где осуществляется их сопровождаемое проживание, образование и трудоустройство. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» при поддержке полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, регионального минтруда, мэрии Пензы и Пензенской епархии.

В «Доме Вероники» есть гостевой хостел, мини-ферма и терапевтический сад. Каждый студент получает образование (вечерняя школа, колледж, специализированные курсы, вуз), проходит курс адаптационных тренингов и осваивает первичные профессиональные навыки. По итогам пяти лет для участников проекта возможны перспективы перехода на самостоятельное или сопровождаемое проживание вне пансиона.