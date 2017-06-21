Пензенец участвует в 12-часовом марафоне по прыжкам берпи (видео)

Пензенский спортсмен хочет попасть в Книгу рекордов России. Кроссфитер Андрей Шевченко участвует в 12-часовом марафоне по выполнению упражнения берпи. Молодому человеку необходимо до девяти вечера выполнить более четырех с половиной тысяч прыжков, чтобы побить рекорд.

Кинезиотейпы — специальные пластыри для спортсменов — должны помочь Андрею Шевченко пережить 12-ти часовой марафон по выполнению упражнения берпи. Пензенский спортсмен поставил перед собой цель — попасть в Книгу рекордов России.

«Действующий рекорд по прыжкам берпи за 12 часов составляет 4555 повторений. Он был установлен в 2015 году. Сегодня хочу попытаться побить этот рекорд. Я — профессиональный кроссфит-спортсмен. Берпи — это упражнение из кроссфита, мне нравится, оно сложное. Всего его ненавидят, а я люблю», — рассказал кандидат на попадание в Книгу рекордов России Андрей Шевченко.

Схема упражнения с виду проста: упал, отжался с полным касанием животом и грудью пола, выполнил прыжок с хлопком над головой. Андрею предстоит повторять эти движения с девяти утра до девяти вечера. Впрочем, в марафоне предусмотрены перерывы на восстановление сил, сообщает телеканал «Экспресс».

«Будет происходить в несколько циклов с перерывами на отдых, на медицинскую поддержку. Надеемся, что к результату он придет бодрым», — пояснил массажист, кинезиотейпер Алексей Жуков.

Процесс установления рекорда записывается на видеокамеру. Кроме того, ведется онлайн-трансляция через интернет. Выполнение упражнений должны проанализировать эксперты. После этого они вынесут свой вердикт — побит рекорд или нет.