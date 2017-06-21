В Пензенской области существенно снизилась смертность от отравлений, в том числе - алкоголем.

По данным Пензастата, в сравнении январем-апрелем прошлого года за аналогичный период 2017-го зафиксировано снижение показателя на 129 отравлений. В 2016 году их было 613, а в этом — 484. На 58 случаев за год снизилось количество смертельных отравлений алкоголем (было 130 погибших, стало 72).

Минус 23 составило уменьшение количества умерших от болезней органов дыхания, минус 19 — болезней органов пищеварения.

На 70 человек снизилась смертность от новообразований: 934 против 864. Выросла смертность от болезней системы кровообращения — на 65 человек: 3732 случая - в 2016-ом и 3797 — в 2017-ом.