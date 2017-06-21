Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Ремонт ул. Московской в Пензе идет по новой технологии
В пензенском магазине продавали ядовитые игрушки
В Пензенской области воспитанники детдома на лето отправятся в семью
В Пензе микрофинансовую организацию оштрафовали за ежедневные пени в 6%
Пензенских пенсионеров научили делать оригами
В Заречном водитель припарковал часть машины в кювете
В Пензенской области депутата принудили сложить полномочия
21 июня на пензенские дороги вышла 21 ремонтная бригада
В Пензенской области посевная площадь — самая высокая за 15 лет
Белозерцев поручил усилить меры безопасности детей в летние каникулы

В Пензенской области существенно снизилась смертность от отравлений

21 июня в 15:06 192 просмотра
, в том числе - алкоголем.

" data-title="В Пензенской области существенно снизилась смертность от отравлений — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области существенно снизилась смертность от отравлений, в том числе - алкоголем.

По данным Пензастата, в сравнении январем-апрелем прошлого года за аналогичный период 2017-го зафиксировано снижение показателя на 129 отравлений. В 2016 году их было 613, а в этом — 484. На 58 случаев за год снизилось количество смертельных отравлений алкоголем (было 130 погибших, стало 72).

Минус 23 составило уменьшение количества умерших от болезней органов дыхания, минус 19 — болезней органов пищеварения.

На 70 человек снизилась смертность от новообразований: 934 против 864. Выросла смертность от болезней системы кровообращения — на 65 человек: 3732 случая - в 2016-ом и 3797 — в 2017-ом.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics