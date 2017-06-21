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Tele2 и радио «Экспресс» определят интернет-зависимость пензенцев

21 июня в 15:56 118 просмотров
«Живущие в сети» на радиостанции «Экспресс». В ходе интерактива выяснится, какое место в жизни слушателей занимает интернет.

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Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запускает проект «Живущие в сети» на радиостанции «Экспресс». В ходе интерактива выяснится, какое место в жизни слушателей занимает интернет.

Совместный проект Tele2 и радио «Экспресс» под названием «Живущие в сети» стартует 22 июня и продлится до 11 июля включительно. Принять участие в викторине и определить степень своей интернет-зависимости сможет любой желающий — для этого достаточно внимательно следить за прямыми эфирами вечернего шоу с 17.00 до 19.00 на частоте 105.2 FM.

После специального сигнала слушателям представится возможность дозвониться в прямой эфир и пройти небольшой тест, ответив на вопросы ведущего. Сколько вкладок открыто в браузере, где купить билет на концерт любимого исполнителя и что делать, если заблудился в другом городе, — ответы на эти и другие вопросы помогут определить степень зависимости участника от интернета. Каждому слушателю, который не побоится пройти тест в прямом эфире, Tele2 подарит фирменные сувениры.

«Интернет давно стал важной частью нашей жизни. Я завишу от него на 100% и без стеснения признаю это, потому что мобильный интернет позволяет мне делать и успевать больше. Мое утро начинается с чтения новостей в смартфоне, а заканчивается просмотром погоды на следующий день. На онлайн-жизнь мне вполне хватает 10 Гб интернета, включенных в абонентскую плату тарифа «Мой онлайн». Бесплатный трафик в соцсетях и мессенджерах сохраняет гигабайты, которые в случае неиспользования переносятся на следующий месяц», — рассказал директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Tele 2

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