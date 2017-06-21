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В Пензе стали известны подробности гибели утонувшего мужчины

21 июня в 16:18 128 просмотров
, в городе Каменка было обнаружено тело утонувшего мужчины.

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Как ИА «Пенза-Пресс» сообщило ранее, в городе Каменка было обнаружено тело утонувшего мужчины.

По информации пресс-службы СК России по Пензенской области, вечером мужчина 1967 года рождения вместе со своей гражданской женой возвращался домой.

Проходя мимо заброшенного недостроенного сооружения, расположенного на улице Советской, мужчина решил показать спутнице, где проводил свое детство.

Несмотря на предупреждающую надпись «опасная зона», он зашел в здание, внутри которого располагались резервуары глубиной до 15 м, заполненные водой. В помещении было темно, поэтому мужчина сразу начал тонуть.

Женщина попыталась помочь, но безрезультатно.

Сейчас полицейские устанавливают собственника сооружения, отвечающего за безопасность на территории. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.


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