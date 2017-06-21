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На совещании с субъектами ПФО обсудили пензенский опыт реабилитации инвалидов

21 июня в 16:29 64 просмотра
, посвященное ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов.

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Глава Минтруда РФ Максим Топилин и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич в Пензе 21 июня провели окружное селекторное совещание, посвященное ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов.

Перед этим гости посетили реабилитационный центр для детей в Кичкилейке и приняли участие в открытии пансиона для молодых людей с инвалидностью стационарного типа «Дом Вероники».

«Мы были на открытии уникального центра «Дом Вероники», который стал финальной точкой в той модели, которая создана в Пензенской области по сопровождению инвалидов. Первый этап проекта — «Квартал Луи», где детей социализировали, готовили к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы, обучали профессии, которая доступна. Теперь люди с ограниченными возможностями получили дом, в котором смогут жить, принимать гостей со всех регионов округа и страны», — сказал на совещании Михаил Бабич.

Он выразил уверенность, что этот визит министра Максима Топилина послужит оптимизации опыта Пензенской области и разработке модели работы с инвалидами для регионов. В ПФО в настоящее время проживает 2 млн 400 тыс. человек с ограниченными возможностями, 20% от всего числа инвалидов в России, в том числе — 105,5 тысяч детей.

Максим Топилин отметил, что в стране в последнее время много внимания уделяется формированию доступной среды, реабилитации инвалидов, их интеграции в общество, особенно детей. По его мнению, главная задача — как можно раньше выявлять особенности развития и осуществлять сопровождение семей.

«Необходимо отобрать наилучшие, самые эффективные методики и практики регионов и разработать оптимальные схемы их применения, финансового обеспечения», — добавил министр.

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил гостей за визит и отметил, что совещание, проводимое в Пензенской области, означает, что политика региона в этом направлении оценивается положительно.

«Мы понимаем, что для людей с ограниченными возможностями нужно создавать условия для социализации, у нас есть фонды, организации, которые занимаются этими мероприятиями. Сегодня мы видели счастливые глаза инвалидов, которые заселились в «Дом Вероники». Надеюсь, этот проект получит достойное развитие», - добавил глава региона.

Иван Белозерцев пригласил всех участников селекторного совещания посетить регион и оценить работу Пензенской области в этом направлении.

Фотография: фото Галины Пресняковой

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