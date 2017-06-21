МегаФон сообщил о готовности сети к 5-кратному ускорению интернета

Более 800 Мбит/с — такую скорость мобильного интернет-доступа продемонстрировал МегаФон с помощью технологии Massive MIMO (MMIMO). О готовности сети к ее внедрению представители оператора сообщили на пресс-конференции, посвященной результатам пяти лет развития скоростной сети 4G/LTE в Поволжье.

Запуск стандарта 4G/LTE в Поволжском филиале оператор начал пять лет назад с Самары. Сегодня среднее время пребывания в сети 4G в Пензе и других столицах поволжских регионов составляет 97% - иными словами, при перемещениях по улицам абоненты практически не покидают зону приема 4G с показателем скорости до 100−150 Мбит/с. Более 25% владельцев смартфонов выходят в интернет именно через сеть четвертого поколения. Услуга предоставляется на территории, где проживает 80% населения Поволжья.

На пресс-конференции, посвященной результатам пятилетнего развития сети 4G в Поволжье, МегаФон продемонстрировал новые скорости мобильного интернета. Технология Massive MIMO работает в действующем стандарте 4G/LTE, ее применение не требует привлечения дополнительных частот, которые являются ограниченным и дорогим ресурсом. Пользователям технология позволит чаще получать максимальные скорости в сети 4G/LTE, даже на сильно загруженной сети. По оценке оператора, его сеть уже сейчас готова к внедрению технологии MMIMO, более того, имеющееся у МегаФона частотное преимущество позволит при необходимости «разогнать» ее по максимуму.

«Значительная часть наших клиентов — это так называемые цифровые абоненты, то есть люди, которые активно используют мобильный интернет для общения, скачивания видео, музыки или совершения платежей. Сегодня такие клиенты составляют треть нашей абонентской базы, на них приходится более 60% всех новых подключений. А со временем их станет еще больше. Таким абонентам потребуются новые скорости, и мы будем готовы удовлетворить их растущие потребности», — отмечает директор Поволжского филиала ПАО «МегаФон» Владимир Карпушкин.