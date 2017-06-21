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Лес в Саратовской области хотят сделать особо охраняемой зоной

21 июня в 17:15 208 просмотров

В городе Энгельсе Саратовской области обсудили проблему вырубки леса и застройки территории в районе поселка Тинь-Зинь.

Об этом сообщает СарБК, ссылаясь на пресс-службу районной администрации.

Группа местных жителей предложила сохранить «прекрасные заповедные места», так как там «продолжается строительство частных домов с захватом новых участков леса». Также они отметили, что зеленые насаждения требуют постоянной санитарной очистки, уборки от мусора и бытовых отходов, оставляемых отдыхающими.

«Такой вопрос неоднократно поднимался на встречах и. о. главы Энгельсского МО Александра Стрелюхина с представителями общественности и трудовых коллективов. Он заверил, что этим вопросом сегодня обеспокоена и муниципальная, и региональная власть. В качестве предварительного решения рассматривается возможность выделения этой территории в особо охраняемую зону. Сегодня вся территория лесного массива окопана, чтобы исключить возможность проезда автотранспорта», — сообщили в пресс-службе.

Планируется проложить на территории велодорожки и тропы для скандинавской ходьбы, а также построить спортплощадки.


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