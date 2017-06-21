Лузгин рассказал телеканалу «Экспресс» об итогах поездки в КНР (видео)

Между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси было подписано соглашение, которое позволит укрепить сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщает телеканал «Экспресс».

«Когда речь заходит о таких регионах, как Цзянси, в которых проживает 45 млн человек, и мы сотрудничаем с регионами, в которых проживает 120 млн человек, которые по масштабу сопоставимы с Россией, для нас это открывает большие возможности. Это больше компаний, больший интерес, возможности для поставки нашей продукции в Китайскую Республику. Поэтому масштаб региона — это то самое, что привлекает нас как орган власти и наших предпринимателей», — сказал Андрей Лузгин.

Чувствуют ли пензенские производители себя уверенно на огромном китайском рынке, стоит ли учить китайский язык и какие пензенские сладости любят китайцы, вы можете узнать в пятницу, 23 июня. Программа «1 студия» выйдет в эфир телеканала «Экспресс» в 17.30.