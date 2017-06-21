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Жителям Пензенской области грозит пять лет за мошенничество (видео)

21 июня в 18:00 308 просмотров
, что стала жертвой мошенников.

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33-летняя пензячка заявила в полицию о том, что стала жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, женщина приобрела сотовый телефон без документов. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина и сообщил, что телефон, которым она пользуется — краденный, и его необходимо вернуть законной владелице.

Тогда потерпевшая передала телефон неизвестной женщине, у которой его якобы украли.

В ходе проверки полицейские установили двоих подозреваемых — жителей Бессоновского района 1987 и 1991 годов рождения. Один из них был знаком с потерпевшей. По его словам, он предложил женщине продать ему телефон, но она ему отказала.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас телефон направили на экспертизу, после этого его вернут законной владелице.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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