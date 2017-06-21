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Во многих домах Кузнецка отключили горячую воду (видео)

21 июня в 20:36 128 просмотров
, что работникам теплоснабжающих организаций в ближайшие дни придется как следует потрудиться.

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В городе Кузнецке Пензенской области на этой неделе прекращена подача горячей воды в большую часть многоквартирных домов. Неудобства связаны с необходимостью проведения важнейшего этапа подготовки к отопительному сезону — гидравлических испытаний. Первые их итоги показали, что работникам теплоснабжающих организаций в ближайшие дни придется как следует потрудиться.

В ходе первого этапа гидравлических испытаний сразу на нескольких магистральных трубопроводах возникли порывы. Аварийные бригады муниципального предприятия «Гортеплосеть» работали практически во всех районах Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».

«Это порыв на перекрестке улиц Молодой гвардии и Белинского, порыв на улице Калинина в районе рынка, порывы на сетях Южного микрорайона (улицы Чкалова, Ленинградская, Минская), порывы в Западном микрорайоне и на Радищева, 7», — сообщил директор муниципального предприятия «Гортеплосеть» Владимир Дильман.

Трубы, которые не выдержали подаваемого в ходе испытаний давления, меняют на новые. По словам руководства теплоснабжающей организации, подготовка сетей к эксплуатации в осеннее-зимний период идет по графику. Горячее водоснабжение в квартиры кузнечан должно вернуться к 3 июля. Ход работ контролирует администрация Кузнецка.


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