Топилин ответил в Пензе на вопрос об индексации пенсий

В ходе визита в Пензу 21 июня министр труда и социальной защиты Максим Топилин поделился с журналистами мнением об индексации пенсий работающим пенсионерам, об алиментном фонде и о социализации детей-инвалидов.

По словам министра, сейчас обсуждается вопрос о возможности оставлять детей инвалидов в интернатах до 23 лет.

«Эта тема очень важная, общественные организации говорят о том, что у нас недостаточно учреждений, которые могли бы принять инвалидов, выпускаемых из детских учреждений, но проблему достаточно сложно решить. Эта модель была построена еще в советские годы, промежуточного звена просто не существует.

Мы посмотрели интересный опыт — Дом Вероники, который как раз нацелен на решение этой задачи. Где инвалиды, получив опыт социализации, попадают в комфортную для них среду, получают навыки самостоятельного проживания, а потом уже выходят в самостоятельную жизнь.

Поможет ли в этом инициатива по увеличению возраста? Думаю, поможет, если это будет право, а не обязательство. Но надо все равно создавать учреждения, чтобы подготовить детей к самостоятельной жизни», — сказал Максим Топилин.

Отвечая на вопрос о том, будут ли индексироваться пенсии работающим пенсионерам, чиновник ответил, что в правительстве думают над этим этим, но слишком велики расходы. По словам министра, на эти цели потребуется порядка 200 млрд рублей.

Также журналистов интересовал вопрос, ведется ли работа по созданию в стране алиментного фонда [этот вопрос обсуждался в 2012 году].

«Эта тема уже не обсуждается. Идея создания фонда совершенно неправильна: почему кто-то должен исполнять обязательства за тех, кто их не исполняет? Должна работать служба судебных приставов. Фонд будет демотивировать людей платить, как положено», — отметил Максим Топилин.