Белозерцев: Мы продолжим увековечивать память о Василии Бочкареве

22 июня на Новозападном кладбище прошло мероприятие, посвященное памяти бывшего губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева. Возложить цветы к памятнику пришли глава региона Иван Белозерцев, заместитель полпреда президента в ПФО Олег Мельниченко, родственники, коллеги и друзья Василия Бочкарева, а также жители и гости области.

Перед тем, как возложить цветы к мемориалу Василия Бочкарева, гости мероприятия поделились воспоминаниями об экс-губернаторе.

«Прошел ровно год со смерти Василия Кузьмича. Сегодня, находясь здесь, где покоится его тело, я ощущаю духовные переживания, потому что мы потеряли человека, делавшего очень многое на благо нашей родины. Он всегда говорил о том, что нужно поддерживать бизнес, при нем создавались рабочие места для людей. Он старался поднять вопросы спорта, строил детские сады, объекты культуры. Он предугадывал решения, которые принимались в других регионах лишь пять-семь лет спустя, всегда был на несколько шагов впереди. Где бы я ни был, всегда в российских министерствах и ведомствах о нем отзываются как о человеке, который бился за благополучие региона.

Ту основу, которую он создал, мы сегодня развиваем, по всем показателям не уступаем другим регионам. В этом году в Нижнем Ломове дворцу спорта присвоят его имя. Федерацию мотоциклетного спорта, который он любил, мы сохраняем и сохраним. Мы будем увековечивать память нашего губернатора. Василий Кузьмич, спите спокойно, царство Вам небесное», — сказал Иван Белозерцев.

Заместитель полпреда президента отметил, что Василий Бочкарев работал губернатором в сложные для страны годы.

«Он работал, когда было недофинансирование по всем направлениям. Его усилиями удалось привлечь в регион огромный инвестиционный ресурс, построить фоки, бассейны. Василий Кузьмич всегда очень переживал за все негативное у нас в стране, радовался успехам государства. Он был очень талантливым руководителем, который умел зажигать людей. Многое сегодня состоялось благодаря тому, что он смог сплотить вокруг себя команду. Далеко не каждому руководителю удалось создать свою кадровую школу, ему это удалось. Хочется сказать, что его дело в Пензенской области продолжено», — отметил Олег Мельниченко.

С речью в память о Василии Бочкареве выступил и его родственник Николай Кривозубов. Он рассказал о том, как на Новозападном кладбище возводился мемориальный комплекс.

«Я могу очень долго говорить о Василии Кузьмиче. Это человек-локомотив, который сделал для Пензенской области очень много. Прошел год с тех пор, как его не стало. Я благодарю всех присутствующих на открытии этого мемориального комплекса, он был создан за два месяца. Не стали привлекать специалистов из других регионов. Обратился к заслуженному скульптору Валерию Кузнецову, выбрали местную мемориальную компанию, работали в несколько смен. Отдельно хотелось бы поблагодарить тех, кто оказал спонсорскую помощь», — сказал он.

Также Николай Кривозубов отметил, что, несмотря то, что сегодня — будний день, помянуть экс-главу региона пришло много пензенцев.

«Я рад, что о Василии Кузьмиче помнят, надеюсь, и не забудут. Спасибо губернатору Ивану Белозерцеву за то, что все организовал, горожанам. Спасибо всем. Василию Кузьмичу — светлая память», — сказал родственник Василия Бочкарева.