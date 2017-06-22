Пензенцы жалуются на запах фекалий из ливневки в центре города

Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщил местный житель.

«На ул. Московской, в районе домов № 71 и 73, из ливневой канализации разносится жуткий запах, прямо говоря — фекалий. Там пройти мимо нельзя, не говоря уже о том, что там выступают уличные артисты, сидят люди на открытых площадках кафе, а в День города там располагались палатки умельцев. Позор в пятидесяти метрах от здания правительства области и центральной площади, в самом сердце города!» — возмутился он.

Информагентство перенаправило жалобу в мэрию Пензы для того, чтобы разобраться в ситуации.