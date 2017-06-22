Более 100 пензенцев получили бесплатные юридические консультации

В Ленинском районе Пензы по улице Суворова прошли бесплатные юридические консультации с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Жители микрорайона задавали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства территории, работы управляющих компаний, последних изменений в жилищном законодательстве, а также начисления за капитальный ремонт МКД, социального обеспечения и компенсационных выплат льготным категориям граждан.

«Более 100 человек обратились к специалистам за время консультации. Всем горожанам ответили на вопросы и помогли составить заявления в соответствующие организации», — сообщает пресс-служба мэрии.