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Более 100 пензенцев получили бесплатные юридические консультации

22 июня в 16:59 176 просмотров

В Ленинском районе Пензы по улице Суворова прошли бесплатные юридические консультации с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Жители микрорайона задавали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства территории, работы управляющих компаний, последних изменений в жилищном законодательстве, а также начисления за капитальный ремонт МКД, социального обеспечения и компенсационных выплат льготным категориям граждан.

«Более 100 человек обратились к специалистам за время консультации. Всем горожанам ответили на вопросы и помогли составить заявления в соответствующие организации», — сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/dlya_zhiteley_ulitsy_suvorova_proveli_besplatnye_yuridicheskie_konsultatsii/

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