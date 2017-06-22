В Пензенской области обсудили вовлечение «Леонидовки» в хозоборот

Объект по уничтожению химического оружия «Леонидовка» посетила делегация в составе заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, министра промышленности Михаила Торгашина, генерального директора ОАО НПП «Химмаш — Старт» Кирилла Шелученко.

Делегаты ознакомились с производственной площадкой объекта и вновь построенным полигоном по захоронению химических отходов.

В ходе посещения участники мероприятия обсудили планы по функционированию объекта. Особое внимание они уделили перспективам вовлечения имущественного комплекса объекта в хозяйственный оборот.

По информации пресс-службы министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, в «Леонидовке» процесс уничтожения химоружия завершили в сентябре 2015 года. В 2016—2020 гг. имущественный комплекс завода будет проходить процедуру санации, включающую обезвреживание и уничтожение ряда помещений и оборудования, в том числе инфраструктурных объектов.