Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Жители дома на ул. Суворова своими силами благоустроили двор
Пензенцы делятся памятными фото со своих выпускных вечеров
В Пензе чиновники обсудят переименование Советской площади
В Пензе жители Московской просят сделать им парковку и лавочки
Кувайцев: Угроза обрушение дома № 35 на ул. Ударной стала реальной
В Пензе обсудят проблемы реабилитации наркоманов
Пензенец: Нормально, что в девять вечера уже темно?
За безопасностью пензенских выпускников будет следить полиция
В Пензе жители Терновки и Бригадирского моста остались без воды
В Пензе жители Ударной, 35 переедут в маневренный фонд

В Пензе разработают меры по защите мостов и путепроводов

23 июня в 12:55 342 просмотра

Около 1,5 млн рублей из бюджета Пензы потратят на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и разработку планов по обеспечению их безопасности.

Заказчиком работ выступает департамент ЖКХ города Пензы, следует из закупочной документации. Электронный аукцион на право заключение контракта прошел 22 июня. Компания-победитель, зарегистрированная в Улан-Удэ, снизила начальную стоимость выполнения работ с 1,5 млн рублей до 1 млн 477 тысяч. Финансирование будет вестись из бюджета Пензы.

«Планы обеспечения транспортной безопасности должны определять систему мер для защиты объектов транспортной инфраструктуры от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства, а также при подготовке и проведения контртеррористических операций», — отмечается в закупочной документации.

Всего в списке объектов — 32 моста, путепровода и съезда. Планы обеспечения транспортной безопасности должны быть разработаны для каждого из них отдельно. В плане, помимо прочего, будут указаны технические и технологические характеристики объекта, места размещения конструкций, препятствующих проникновению на него посторонних, инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности и другое.

Все работы подрядчик должен выполнить до 30 ноября 2017 года.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_prodolzhaetsya_yamochnyy_remont_ulichno_dorozhnoy_seti/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics