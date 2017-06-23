В Пензе разработают меры по защите мостов и путепроводов

Заказчиком работ выступает департамент ЖКХ города Пензы, следует из закупочной документации. Электронный аукцион на право заключение контракта прошел 22 июня. Компания-победитель, зарегистрированная в Улан-Удэ, снизила начальную стоимость выполнения работ с 1,5 млн рублей до 1 млн 477 тысяч. Финансирование будет вестись из бюджета Пензы.



«Планы обеспечения транспортной безопасности должны определять систему мер для защиты объектов транспортной инфраструктуры от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства, а также при подготовке и проведения контртеррористических операций», — отмечается в закупочной документации.



Всего в списке объектов — 32 моста, путепровода и съезда. Планы обеспечения транспортной безопасности должны быть разработаны для каждого из них отдельно. В плане, помимо прочего, будут указаны технические и технологические характеристики объекта, места размещения конструкций, препятствующих проникновению на него посторонних, инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности и другое.



Все работы подрядчик должен выполнить до 30 ноября 2017 года.