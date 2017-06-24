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Ремонт теплосетей на ул. Пушкина обещают завершить 26 июня

24 июня в 16:55 238 просмотров

В Пензе 24 июня выездная комиссия проверила ход работ по капремонту теплосетей на ул. Пушкина.

По словам технического директора ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза» Игоря Денисова, завершение работ намечено на 26 июня. Начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин выразил недовольство темпами.

«Вы должны были все завершить еще 13 июня. Из-за вас мы не можем приступить к ремонту улицы Пушкина. Вечером весь центр стоит в пробках. Нельзя так относиться к горожанам», — сказал он.

Организации ежедневно выписывают штрафы за нарушение сроков завершения ремонта.

Также члены выездной комиссии напомнили представителям ресурсоснабжающей организации о выполнении всех норм при выполнении работ, в том числе — подготовки основания дороги, отметили в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/za_narushenie_srokov_okonchaniya_remonta_shtraf/

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