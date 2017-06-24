Кувайцев сделал замечание пензенским подрядчикам за мусор на дорогах

В частности, он напомнил о проверке состояния колодцев инженерных коммуникаций, находящихся на проезжей части.

«Проведите ревизию. Возможно, какие-то из них требуют ремонта. Причем это необходимо сделать еще до того, как начнутся работы по укладке асфальтобетонного слоя. Там, где ремонт подходит к завершающему этапу, при приемке дороги следует обращать внимание и на состояние колодцев», — призвал Виктор Кувайцев.

Также глава администрации города сделал замечание подрядным организациям и потребовал повышения уровня культуры при работе.

«Весь мусор и грязь следует убирать за собой сразу же. Иначе он потом разносится по всей проезжей части и близлежащим дворам. Такое отношение недопустимо», — подчеркнул он.