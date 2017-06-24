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Кувайцев сделал замечание пензенским подрядчикам за мусор на дорогах

24 июня в 17:59 156 просмотров

24 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений относительно ремонта городских дорог.

В частности, он напомнил о проверке состояния колодцев инженерных коммуникаций, находящихся на проезжей части.

«Проведите ревизию. Возможно, какие-то из них требуют ремонта. Причем это необходимо сделать еще до того, как начнутся работы по укладке асфальтобетонного слоя. Там, где ремонт подходит к завершающему этапу, при приемке дороги следует обращать внимание и на состояние колодцев», — призвал Виктор Кувайцев.

Также глава администрации города сделал замечание подрядным организациям и потребовал повышения уровня культуры при работе.

«Весь мусор и грязь следует убирать за собой сразу же. Иначе он потом разносится по всей проезжей части и близлежащим дворам. Такое отношение недопустимо», — подчеркнул он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_dal_ryad_porucheniy_v_khode_obezda_goroda/

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