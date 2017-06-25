Сельские спортзалы продолжают модернизировать. В преддверии нового учебного года в Пензенской области отремонтируют 14 школьных спортзалов. Во многих из них строительные работы идут с начала июня.

«Сейчас идет покраска потолка. Для этого используем водоэмульсионную краску, пульверизатор и путем разбрызгивания наносим на поверхность краску», — рассказал маляр Владимир Матюшкин.

Как сообщает телеканал «Экспресс», раньше косметический ремонт здесь проводили преподаватели. Своими силами учителя красили и белили стены, а также обновляли инвентарь. Как и 40 лет назад, оформление спортивного зала было более, чем скромным. Преподаватели надеются, что после ремонта помещение заметно преобразится.

" Сейчас проводится полномасштабный ремонт спортзала: поменяют отопительную систему, поставят регистры, заменят оконные блоки. На данный момент шпатлюют стены, меняют полы, делают место под санузлы. Кроме того, рабочие отремонтируют крышу спортзала.

После того, как внутри помещения закончат отделку, работы начнутся в раздевалках. Оттуда уже вынесли старый инвентарь. В раздевалке почистят стены, зашпатлюют, покрасят и побелят потолки", — сообщила Светлана Жидкова, директор средней школы имени Волкова в селе Константиновка.

Ремонт спортивных залов проводится в рамках федеральной программы по созданию условий для занятий физической культуры и спортом в сельской местности. Это позволит увеличить количество школьников, которые занимаются физкультурой во внеурочное время.

«За время реализации проекта — три года — отремонтировали 60 спортивных залов и перепрофилировали два спортивных сооружения. Более пяти тысяч мальчишек и девчонок получили возможность заниматься в современных спортивных залах, которые соответствуют последним требованиям», — сообщил главный специалист министерства образования Пензенской области Ирина Одинокова.

В текущем году в Пензенской области отремонтируют школьных спортивных залов. Строительные работы в константиновской школе планируют закончить в середине июля.